List Zbigniewa Ziobry do Mateusza Morawieckiego. Minister sprawiedliwości chce weta ws. budżetu UE

"Propozycja powiązania wypłat z budżetu Unii Europejskiej z tzw. zasadą praworządności, w przypadku jej wejścia w życie, radykalnie pogorszyłaby status oraz pozycję Polski w UE i to na dziesięciolecia. Obaj wiemy, że wcale nie chodzi tutaj o praworządność. ‚Praworządność’ to jedynie pretekst do wprowadzenia instytucjonalnego i politycznego zniewolenia państwa polskiego" - pisze Ziobro w swoim liście.

Choć oficjalnie Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się mechanizmowi powiązania praworządności z unijnym budżetem, to za fasadą jedności kryje się wyraźny rozdźwięk. Część obozu rządzącego, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, jest gotowa dopuścić pewnego rodzaju powiązanie praworządności z budżetem. Taka opcja wchodziłaby w grę, gdyby przepisy wiążące te dwie kwestie zostały skonstruowane w sposób "miękki". Krótko mówiąc - jeśli pozostawiałyby pole do szerokiej interpretacji.

Wszystko wskazuje na to, że premier Morawiecki ma niewielkie pole manewru. Jarosław Kaczyński optuje bowiem za postulatem Zbigniewa Ziobry, który stawia sprawę na ostrzu noża. Minister sprawiedliwości odniósł się do sprawy na konferencji prasowej.

- Jeśli pan mnie pyta o czysto teoretyczną sytuację, oznaczałoby to utratę zaufania do premiera (Mateusza Morawieckiego) ze wszystkimi konsekwencjami, które by z tego wypływały - odparł na pytanie o to, co stałoby się, gdyby premier Mateusz Morawiecki nie zawetował unijnego budżetu i funduszu pomocowego wobec propozycji wprowadzenia mechanizmu powiązania środków unijnych z kwestią praworządności.

Ziobro przypomniał też słowa Jarosława Kaczyńskiego, który pytany o decyzję PiS ws. ewentualnego powiazania budżetu z praworządnością odparł:

"Będzie weto. Ci, którzy chcą nam odebrać suwerenność, są na drodze do upadku”.