List otwarty ambasadorów w Polsce. Mosbacher: "Prawa człowieka to nie ideologia- są one uniwersalne"

- 22 września 2020 r. ambasador Francji, wraz z 50 innymi ambasadorami i reprezentantami przedstawicielstw dyplomatycznych mającymi siedzibę w Warszawie, podpisał skierowany do polskich władz list poparcia dla społeczności lesbijskiej, gejowskiej, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI). List ten przypomina prawa podstawowe każdej osoby, w szczególności prawo do godności, ustanowione przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka i będące fundamentem europejskich wartości- czytamy we wpisie na stronie Ambasady Francji.

List został zaprezentowany społeczności LGBTI przez ambasador Belgii w Polsce, JE Luc Jacobs, przy okazji corocznego ogłoszenia wyników plebiscytu Korony Równości, który odbył się w niedzielę 27 września. Podczas tej uroczystości, stanowiącej moment kulminacyjny kampanii przeciw homofobii, nagradzane są osoby i organizacje promujące akceptację i tolerancję w Polsce.

Jednak dopiero niedzielny tweet ambasador USA Georgette Mosbacher zwrócił uwagę na to wydarzenie. - Prawa człowieka to nie ideologia - są one uniwersalne. 50 ambasadorów i przedstawicieli się z tym zgadza- napisała na Twitterze Mosbacher. We wpisie można się doszukać nawiązania do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który w trakcie kampanii prezydenckiej wypowiadając się na temat osób LGBT stwierdził, że "próbuje się nam wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia".