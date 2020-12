Lisowska, Terrazzino, Skrzynecka czyli gwiazdy programu TTBZ w wyjątkowych wcieleniach. Specjalny odcinek ze świątecznymi piosenkami!

To będzie niezapomniany odcinek w świątecznym klimacie. Największe hity, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia, wykonają zwycięzcy i uczestnicy poprzednich edycji show. W roli prowadzących zobaczymy niezawodnego Macieja Dowbora oraz Krzysztofa Ibisza, którego czeka nie lada wyzwanie, bo specyficzne poczucie humoru Piotra Gąsowskiego jest trudne do podrobienia.

Za jurorskim stołem zasiądą: Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat - Małgorzata Nawrocka, jurorka Małgorzata Walewska i na co dzień prowadzący program, aktor Piotr Gąsowski.

- Przypada mi w programie wyjątkowa rola, gdyż zasiądę za stołem jurorskim obok fantastycznych osób – diwy operowej Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego, który zazwyczaj prowadzi ten program, a w tym roku wcielił się również w rolę Mikołaja w corocznej wielkiej akcji Telewizji Polsat i Biura Reklamy Polsat Media Mikołajkowy Blok Reklamowy. To ogromne wyróżnienie, że wraz z nimi będę mogła oceniać występy tych fantastycznych wykonawców. Zwycięzca odcinka specjalnego przekaże Fundacji Polsat aż 100 tysięcy złotych. Za to wsparcie chciałabym bardzo podziękować w imieniu Fundacji i jej podopiecznych – mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.