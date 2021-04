Linie lotnicze KLM rozpoczęły instalację Wi-Fi w samolotach typu Boeing 737, obsługujących trasy w Europie

Linie lotnicze KLM rozpoczęły instalację Wi-Fi w swoich samolotach Boeing 737, obsługujących trasy w Europie. Pierwszy Boeing 737-800 jest już wyposażony w instalację i gotowy do użytku. Do końca roku, montażem zostanie objętych osiemnaście samolotów tego typu. Klienci będą mieli do wyboru trzy różne pakiety usług, w tym jeden bezpłatny.

Dostawcą łączności internetowej dla KLM jest firma Viasat, a technologia bazuje na bezpośrednim połączeniu używanych przez pasażerów urządzeń mobilnych z europejskim satelitą Viasatu. Instalacją, która potrwa do końca bieżącego roku.

WI-FI w samolocie to ważna usługa, z której klienci chcą korzystać w czasie podróży. Internet pokładowy jest już szeroko oferowany podczas lotów międzykontynentalnych KLM – powiedział Boet Kreiken, Wiceprezes Wykonawczy ds. Do-świadczenia Klienta.

KLM oferuje trzy różne pakiety usług, w zależności do czego chcemy wykorzystywać internet podczas naszej podróży: „Messaging”, „Surf” i „Stream”. Pakiet „Messaging” umożliwia bezpłatne wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez komunikatory Whatsapp, Facebook Messenger, WeChat itp. Podróżni, którzy chcą korzystać z większej ilości danych, mogą uiścić opłatę i wybrać pakiet „Surf” lub „Stream” - w zależności od potrzeb. „Surf” nadaje się do czytania treści w internecie, zakupów online, czy korzystania z poczty elektronicznej, a „Stream” jest przeznaczony do oglądania filmów.