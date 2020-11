Linie lotnicze KLM coraz częściej sięgają po rzeczywistość wirtualną ( VR) w szkoleniach pracowników

Rzeczywistość wirtualna ( VR) jest coraz jest wykorzystywana przez linie lotnicze KLM w szkoleniach.

Technologia dająca obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej sprawdza się praktycznie w każdej dziedzinie, w której KLM szkoli pracowników.

Aktualnie linia wykorzystuje VR do szkolenia pilotów Embraerów, kierowców wypycharek samolotów na płycie lotniska oraz do mocowania rękawa do samolotu.

Z użyciem VR szkoli się też personel sprzątający, zwłaszcza na innych lotniskach (poza Amsterdamem), aby dać mu możliwość zaznajomienia się z samolotem, bez konieczności jego fizycznej obecności na miejscu.

VR wykorzystuje się też do szkolenia załóg pokładowych do akcji gaszenia pożaru w samolocie (brak start, mniejszy stres).

Badania dowodzą, że przy wykorzystaniu VR pracownicy uczą się szybciej, ponieważ mają więcej odwagi, aby wypróbowywać to, czego się nauczyli I podczas szkolenia są bardziej skupieni.