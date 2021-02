Linie KLM wykonały pierwszy na świecie pasażerski lot na syntetycznej nafcie lotniczej

Holandia jest wśród aktywnych krajów w Europie, które zabiegają o stworzenie warunków do rozwoju, wzrostu produkcji i szerokiego zastosowania zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), co jest warunkiem ekologicznej transformacji sektora lotniczego. Aby europejskie linie lotnicze do 2050 roku mogły całkowicie przestawić się na paliwo zrównoważone, potrzebne jest wsparcie produkcji biopaliw i syntetycznej kerozyny.

Rząd holenderski wspiera różne inicjatywy mające na celu stymulowanie produkcji wspomnianych paliw. Jednym z przykładów takich inicjatyw jest budowa pierwszej europejskiej fabryki zrównoważonej nafty lotniczej, która powstaje w Delfzijl w Holandii. To wspólne przedsięwzięcie firm z sektora paliwowo-energetycznego (SkyNRG , SHV Energy), lotniska Schiphol i linii lotniczych KLM.

Jestem dumny, że KLM mógł wykonać pierwszy w branży lot pasażerski przy użyciu syntetycznej nafty lotniczej, wyprodukowanej z zasobów odnawialnych. Przejście od paliw kopalnych do zrównoważonych alternatyw jest jednym z największych wyzwań w lotnictwie. Modernizacja floty znacząco przyczyniła się do redukcji emisji CO2, ale to za mało. Znaczące efekty osiągniemy poprzez szersze zastosowanie zrównoważonego paliwa lotniczego w samolotach obecnej generacji, możliwe dzięki zwiększeniu skali jego produkcji. Dlatego już jakiś czas temu nawiązaliśmy współpracę z różnymi partnerami, aby stymulować rozwój zrównoważonej nafty syntetycznej. Pierwszy lot na syntetycznej nafcie dowodzi, że jest to możliwe w praktyce i że możemy dalej działać na tym polu – powiedział Pieter Elbers, Prezes KLM.