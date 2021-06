Liga Narodów: Polska krok od awansu do Final Four

Przed trzynastym spotkaniem tegorocznej Ligi Narodów Polacy plasowali się na drugim miejscu, cztery punkty za Brazylią. Canarinhos pokonali w bezpośrednim meczu Biało-Czerwonych 3:0 - coś co udało się tylko jeszcze Słowenii (1:3). Brazylijczycy wygrali przed meczem Polski z Argentyną z Włochami (3:1) i mieli jedno spotkanie rozegrane więcej.

W poniedziałek Polacy wygrali pewnie z Argentyną 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) i nie tylko zmniejszyli przewagę do dwóch punktów, ale są krok od awansu do Final Four turnieju. Wystarczy, że we wtorek zdobędą punkt w starciu z Iranem. Natomiast przeciwko Albiceleste trzech polskich zawodników zdobyło dwucyfrową ilość punktów - Bartosz Kurek, Kamil Semeniuk (obaj 12) i Michał Kubiak (10). Był to również czwarty mecz z rzędu Biało-czerwonych bez straconego seta.