Liga Narodów: Polscy siatkarze wrócili na zwycięski tor. Biało-Czerwoni pokonali Australię

Podopieczni Vitala Heynena przystąpili do czwartkowego meczu po porażce ze Słowenią 1:3. Wcześniej odnieśli zwycięstwa w dwóch pierwszy meczach z Włochami (3:0) i Serbią (3:1).

- Słoweńcy są na innym etapie przygotowań niż my. Ich na igrzyskach nie będzie, a dla nas to kluczowa impreza. Ale to absolutnie nie usprawiedliwia przegranej w taki sposób. Tak jak wszyscy podkreślają, mamy najszerszą i najlepsza kadrę na świecie. W takich spotkaniach powinniśmy grać lepiej i je wygrywać - powiedział w rozmowie z Polską Siatkówką atakujący reprezentacji Polski Łukasz Kaczmarek.

Po trzech spotkaniach Biało-Czerwoni zajmowali ósme miejsce w tabeli. Natomiast Australijczycy przegrali trzy pierwsze spotkania, zdobywając zaledwie seta i plasowali się na ostatniej, szesnastej lokacie. Cokolwiek innego niż wygrana byłaby w tym meczu niespodzianką.

Początek pierwszego seta była wymianą punktów. Przy stanie 5:4 Australijczycy wpadli w siatkę i Polacy po raz pierwszy odskoczyli na więcej niż jeden punkt. Od tego momentu Biało-Czerwoni dominowali nie tylko w secie, ale i w całym meczu. W pierwszej odsłonie najlepiej spisali się Piotr Nowakowski, Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal, którzy zdobyli po cztery punkty. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla popisał się również dwoma asami serwując, a Semeniuk i Kaczmarek zdobyli po trzy z bloku. Polacy wygrali pierwszego seta 25:16.