Liga Narodów. Historyczny awans Gibraltaru, pechowy spadek Szwedów [WYNIKI, TABELE]

Awans do Dywizji C zapewnił Gibraltarowi remis 1:1 z Liechtensteinem. Gola dla Gibraltaru strzelił jednak Noah Frommelt – pomocnik z Liechtensteinu. Piłkarze Julio Ribasa w skromnej, bo złożonej z trzech drużyn, grupie ugrali osiem punktów. Pięć oczek zdobył Liechtenstein, ekipa z San Marino jedynie dwa.

Do Dywizji C awansowali również piłkarzem z Wysp Owczych, do Dywizji B przedostali się Czarnogórcy. Po porażce 2:4 z Francją z Dywizji A do B spadli Szwedzi. O ich spadku zdecydował bilans bramek. Chorwaci stracili aż 16 bramek, ale strzelili przynajmniej dziewięć. Bilans Szwedów, to 5:13. Zabrakło dwóch goli...

Do Dywizji D spadł Cypr. We wtorek Cypryjczycy przegrali z Czarnogórą 0:4.

17 listopada, wtorek

grupa A3

Chorwacja - Portugalia 2:3

Francja - Szwecja 4:2