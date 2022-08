Liga Mistrzów. Półfinał Liverpoolu z Romą to będą wielkie derby... Bostonu

Mówi się, że starcie Bayernu Monachium z Realem Madryt to przedwczesny finał, ale kto wie, czy półfinał Liverpoolu z Romą nie będzie bardziej elektryzujący. Tutaj też nie ma faworyta, to dwumecz, w którym jedyne, czego można być pewnym, to komplet publiczności na trybunach. Dziś będziemy świadkami spotkania na Anfield, a kibice Romy już dawno wstawiali do internetu zdjęcia z „obozów”, które zakładali przed kasami z biletami na rewanż na Stadio Olimpico. Zdarzali się nawet fani, którzy przyszli ze śpiworami. Kto chciał kupić bilet przez internet, miał problem, bo serwery były przeciążone i średnia długość takiej operacji w sieci trwała około pięciu godzin, a i tak nie można było być pewnym powodzenia.

Wiara. To jest teraz ogromna moc obu ekip, które miały zostać skarcone w ćwierćfinałach. Tymczasem Liverpool oszukał Manchester City, a Roma u siebie w heroiczny sposób odrobiła straty z Barcelony (na Camp Nou rzymianie przegrali 1:4, w Rzymie wygrali 3:0). Obie strony wierzą teraz w następny krok. - Mo, jeśli to widzisz, pamiętaj, że Ci bardzo gratuluję, ale zabierz trofeum do domu, bo zaraz gramy mecz. Gratuluje Ci twój trener, człowiek, który będzie twoim trenerem w przyszłym sezonie. W Liverpoolu - takie nagranie zobaczył Momo Salah po odebraniu nagrody dla najlepszego piłkarza w Anglii. Mówił oczywiście Jürgen Klopp, menedżer The Reds. Niemiec z pewnością chciał puścić oko w stronę wszystkich dziennikarzy, którzy dzień po dniu w swoich artykułach sprzedają Salaha do Realu Madryt.