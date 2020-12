Liga Europy. Problemy Benfiki Lizbona przed meczem z Lechem Poznań

Mimo że istnieje jeszcze sześć zawiłych wariantów, które mogą dać awans Lechowi Poznań do 1/16 finału Ligi Europy, to trudno uwierzyć w którykolwiek z nich. Kolejorz musi wygrać dziś z Benfiką w Lizbonie, następnie ograć u siebie Rangersów i liczyć na to, że Standard Liege pokona Szkotów lub Portugalczyków. To "najprostsze" warianty. Każdy z nich zakłada spory udział ekipy z Liege, która grupie D gra już jedynie o honor, pieniądze UEFA, innymi słowy - o natkę pietruszki.

Kłopoty kadrowe

W stolicy Portugalii może być poznaniakom trochę łatwiej, bowiem Orły mają problem z pandemią COVID-19. Darwin Nunez, który Lechowi na Bułgarskiej strzelił trzy gole, został poddany izolacji. Ta sama sytuacja dotyczy Juliana Weigla, niemieckiego środkowego pomocnika. Kontuzji doznali Nuno Tavares i Pedrinho, a już od dawna urazy leczą Andre Almeida i Jean-Clair Todibo.