Liga Europy. Co musi się zdarzyć, aby Lech Poznań wyszedł z grupy? [Warianty]

Istnieje kilka zawiłych wariantów, które mogą dać awans Lechowi Poznań do 1/16 finału Ligi Europy. Kolejorz musi wygrać w czwartek z Benfiką w Lizbonie, następnie ograć u siebie Rangersów i liczyć na to, że Standard Liege pokona Szkotów lub Portugalczyków. To "najprostsze" warianty. Przedstawiamy wszystkie możliwości.

Grzegorz Dembinski