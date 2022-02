Lidia Gibadło: Niemcy chcą zostać w wygodnej strefie komfortu

Kanclerz Niemiec odbył ostatnio wiele spotkań z zagranicznymi liderami w związku z sytuacją na Ukrainie. Można jednak odnieść wrażenie, że niemiecka dyplomacja jest o krok za Stanami Zjednoczonymi, Francją, czy Wielką Brytanią.

Na początku konfliktu wielu komentatorów zadawało sobie pytanie, gdzie w ogóle jest Olaf Scholz. Częściej można było zobaczyć jego kolegów z partii SPD, którzy wypowiadali się na temat Ukrainy niż samego kanclerza. Trudno określić, z czego to wynikało. Mało prawdopodobne, że to kwestia braku doświadczenia nowego kanclerza, czy też jego zaplecza politycznego. To polityk, który przez wiele lat zajmował jedno z najważniejszych stanowisk w rządzie Angeli Merkel. Był przecież jej zastępcą i ministrem finansów. Być może zatem wynikło to z chęci zachowania do jak największej liczby kanałów komunikacyjnych i dobrej pozycji do negocjacji z Kremlem. W Moskwie Scholz stwierdził, że cała sprawa opiera się o kwestię potencjalnego członkostwa Ukrainy w NATO, która – obecnie – w ogóle nie leży na stole. Stąd sugestie Berlina, żeby zrobić krok w tył, spojrzeć na wszystko z tej perspektywy, nabrać dystansu i dojść do porozumienia, które zadowoli wszystkie strony.