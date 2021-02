Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia: Nie jestem stuzłotówką, by się każdemu podobać

Szymon Hołownia w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” odniósł się do oskarżeń,, które padają w jego stronę dotyczących między innymi podbierania polityków innych partii, które są w parlamencie „Dostatecznie długo działam już w sferze publicznej, by wiedzieć, że nie jestem stuzłotówką, by się każdemu podobać” – odpowiedział.

Hołownia zwrócił uwagę, że jak ruch Polska 2050 nie miała „koła, ludzie mówili: „A to taki klubik dyskusyjny, politykę robi się w Sejmie, was tam nie ma, więc to niepoważne”. Mamy koło: „A co to za nowy ruch, co jest w starym Sejmie, to niepoważne”.”

Szymon Hołownia podkreślił, że „80-90 proc. ruchu stanowią ludzie, dla których jest on pierwszym adresem w polityce.”

„A że potrzebujemy w nim też ludzi z doświadczeniem, takich którzy gdzieś już kiedyś byli?” – dodał podczas rozmowy.