Lider Premier League rozbity przez Crystal Palace. Wstydliwa porażka Spurs

Do sobotniego spotkania Tottenham podchodził jako lider Premier League z kompletem punktów. Goście mieli jednak prawo się obawiać, bo na Selhurst Park przyjechali bez kontuzjowanego Heung-min Sona, który był najlepszym piłkarzem Spurs na początku sezonu. Pierwsze minuty meczu mogły przyprawić też Nuno Espírito Santo o ból głowy, bo już w 12. minucie boisko opuścił kontuzjowany Erick Dier.

Gospodarze nie mieli oporów przed silniejszym przeciwnikiem i od samego początku dyktowali tempo gry. Mimo kilku dobrych szans w pierwszej połowie kibice nie zobaczyli jednak ani jednego gola. Po przerwie znów to Orły atakowały, ale biły głową w mur. Do kluczowej akcji meczu doszło, gdy w 58 minucie Japhet Tanganga zobaczył drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska. Anglik może mieć pretensje tylko do siebie, bo oba upomnienia dostał w przeciągu pięciu minut.