Lider polskiego mleczarstwa stawia na redukcję plastiku

Mlekovita stawia na zrównoważony rozwój, którego jednym z przejawów jest wprowadzanie i utrzymywanie najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska.

– Obserwujemy trendy na rynku, także te dotyczące poszanowania środowiska i projektowania opakowań. Jako lider branży mleczarskiej w Polsce oraz największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej nieustannie pracujemy nad tym, aby tego typu rozwiązania wdrażać w naszej firmie, ponieważ dobro środowiska jest dla nas bardzo istotne – podkreśla Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita. A za deklaracjami idą konkretne działania. – Opakowania naszych produktów ewoluują – nie tylko pod względem szaty graficznej, ale także jeśli chodzi o materiały, z których są wykonane. Nasze proekologiczne podejście do pakowania produktów przejawia się m.in. w zmniejszaniu gramatury tworzyw sztucznych w opakowaniach. Zmiany wprowadzone w tym zakresie w ostatnich miesiącach powodują, że w ciągu roku na rynek trafi o 100 tys. kg mniej tworzyw sztucznych. To już ogromna różnica, ale my nie ustajemy w wysiłkach, aby zmieniać skład opakowań kolejnych produktów i działać jeszcze bardziej proekologicznie – tłumaczy Sapiński.