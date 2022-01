Liczba zakażeń koronawirusem będzie jeszcze większa. Minister zdrowia przekazał, ile przypadków będzie w tym tygodniu

Adam Niedzielski pytany o to, czy weźmie udział w jutrzejszym spotkaniu opozycji z premierem, które dotyczyć będzie walki z pandemią koronawirusa powiedział, że rzeczywiście został na nie zaproszony przez premiera. – Mam nadzieję, że to spotkanie będzie przede wszystkim dla mnie okazją do przedstawienia strategii walki z kolejną falą pandemii. W piątek opublikowaliśmy tę strategię, pokazując, na czym polega specyfika tej fali, z którą będziemy mieli do czynienia i w związku z tym, jakie instrumenty będziemy stosowali. To zwiększenie powszechności testowania, nowe punkty testowania w aptekach, co jest odpowiedzią na zwiększoną liczbę zakażeń. Już teraz widzimy, że w punktach, które do tej pory – można powiedzieć – świeciły pustkami, pojawiają się kolejki, więc ten projekt jest bardzo potrzebny – wyjaśnił.

Dodał, że chodzi też o zmianę procedury prowadzenia pacjenta, czyli obowiązek w przypadku osób w grupie ryzyka powyżej 60. roku życia, aby mieli okazję być obejrzenie przez lekarza. – Wreszcie skrócenie kwarantanny, co jest oczywiście odpowiedzią na to, co obserwujemy w Europie Zachodniej, bo tam już procesy pandemiczne wcześniej przyspieszyły i widzieliśmy, że władze tych krajów z opóźnieniem reagując na pojawiające się zwiększone liczby zakażeń, wprowadziły obowiązek. My – będąc na początku, bo pamiętajmy, że mimo tych wielkich liczb, z jakimi mamy do czynienia, to jest początek piątej fali – podejmujemy tę decyzję po to, bo widzimy, że z jednej strony – przebieg kliniczny jest nieco szybszy w przypadku omikron a z drugiej strony – zdajemy sobie sprawę, że jeżeli będziemy mieli do czynienia ze scenariuszem, gdzie mamy o 40 tys., 50 tys., 60 tys. przypadków koronawirusa, to długa izolacja i kwarantanna tak naprawdę doprowadziłoby do faktycznego lockdownu w gospodarce. Stąd jest ta decyzja. Niestety, scenariusze, które widzimy, że się realizują, oznaczają, że w tym tygodniu na pewno będziemy mieć przekroczenie 50 tys. zakażeń – wyjaśnił.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że „widzimy bardzo dynamiczne wzrosty zleceń na testy”. – To jest absolutnie niespotykane, to, co dzieje się w ostatnim tygodniu. Liczba zleceń przyrasta każdego dnia więcej – dodał.