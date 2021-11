Liczba ofiar COVID-19 na świecie przekroczyła 5 milionów. To trzecia najczęstsza przyczyna zgonów Blanka Aleksowska

Iwona Burdzanowska

Pandemia koronawirusa trwa niecałe dwa lata, ale zbiera śmiertelne żniwo - liczba ofiar COVID-19 przekroczyła już 5 milionów. Jak informuje Associated Press, liczba zgonów z powodu SARS-CoV-2 na pewno jest zaniżona, m. in. z powodu ograniczonego dostępu do testów. Koronawirus stał się trzecią najczęstszą przyczyną śmierci, po chorobach serca oraz udarze.