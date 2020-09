Liczba gości weselnych zostanie ograniczona do 50? Premier Mateusz Morawiecki: Nie wprowadzimy żadnych zmian do końca października

- Wesela to dzisiaj, jak się okazuje, jedno z ważnych miejsc, gdzie następuje szybkie przenoszenie wirusa - przyznał premier w trakcie rozmowy z internautami na Facebooku.

- Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, ale na najbliższym rządowym zespole zarządzania kryzysowego, będziemy na ten temat dyskutować - zapowiedział szef polskiego rządu.

Zmiany wejdą jednak najwcześniej od listopada, czyli już po sezonie weselnym.

- Mogę obiecać, że nie wprowadzimy żadnych zmian względem dzisiejszego stanu do drugiej połowy czy do końca października. Ale czy nie wdrożymy pewnych obostrzeń, zmniejszenia np. ze 150 do 100 osób, tego nie mogę dzisiaj obiecać - przyznał Morawiecki.

Liczbę gości chce ograniczyć GIS

- Moje rekomendacje są takie, żeby zmniejszyć liczbę weselników do 50 osób. To i tak jest dużo. Np. Wielka Brytania zmniejszyła tę liczbę do 30 osób - zapowiedział niedawno szef GIS Jarosław Pinkas.