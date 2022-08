Liczba chorych po udarze rośnie. Przełomowy polski wynalazek może pomóc milionom

Liczba chorych po udarze wciąż rośnie - w Polsce rokrocznie przybywa ponad 60 tysięcy nowych pacjentów. Powagę problemu podkreśla również obniżający się wiek chorujących. W wyniku udaru mózgu umiera blisko 25 proc. osób nim dotkniętych, a około 50 proc. staje się nieodwracalnie niepełnosprawnymi. Na całym świecie udar mózgu dotyczy rocznie około 10 milionów ludzi.

Według statystyk afazja występuje u około 21–38 proc. pacjentów, którzy przeżyli udar mózgu, co w skali Polski oznacza od 15 do 28 tysięcy osób dotkniętych problemem. Zaburzenie jest również istotnym problemem klinicznym. Niekorzystnie wpływa na przebieg rehabilitacji, drastycznie pogarsza sprawność funkcjonalną i jakość życia, obniżając tym samym szansę na wyzdrowienie. Dotychczas stosowane formy terapii są długie i mało efektywne. Optymizmem nie napawa również ograniczony dostęp do terapeutów. Szansą na przełom w leczeniu jest pierwszy na świecie system efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy, nad którym pracuje Neuro Device. Jest to polska firma specjalizująca się w rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu badania i leczenia chorób układu nerwowego. Ich przełomowy system może zmienić na lepsze życie wielu ludzi.