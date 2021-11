Lichocka o systemie badań telemetrycznych: To patologia

We wtorek rano sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zapoznała się informację na temat realizacji programu Telemetria Polska. W czasie posiedzenia głos zabrała wiceprzewodnicząca Komisji Joanna Lichocka. Posłanka zwracała uwagę na patologię obecnych badań telewizyjnych i radiowych, a także pomiaru dostępności używania internetu. Jej zdaniem, mamy również do czynienia z oporem rynku wobec prób naprawienia tej sytuacji.

"Te badania zostały sprywatyzowane przez największe stacje komercyjne"

– Rzeczywiście mamy obraz, który pokazuje, że te badania tak naprawdę zostały sprywatyzowane przez największe stacje komercyjne i to im generalnie ma służyć. Tak przynajmniej jest na rynku radiowym – wskazała Lichocka. Jak tłumaczyła, „jest to zupełnie wyabstrahowane od rzeczywistości, od tego, co rzeczywiście na tym rynku się dzieje albo co dziać się mogłoby, gdyby te informacje były wiarygodne, te pomiary były wiarygodne”.