Lichocka: Nowelizacja ustawy medialnej nie jest wymierzona w żadnego nadawcę

Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. ustawę medialną. Krytycy tej ustawy twierdzą, że zabije ona wolność mediów w Polsce. Zapytam wprost – co teraz stanie się z TVN?

O losy tej stacji proszę pytać raczej jej szefów, mnie się wydaje, że będzie nadawał tak, jak nadaje. Ta ustawa wbrew dezinformacji TVN i opozycji nie była wymierzona w żadnego nadawcę. Wprowadziliśmy zresztą poprawkę, która na czas vacatio legis i jeszcze 6 miesięcy po wejściu w życie ustawy, zawiesza proces koncesyjny po to, by dać czas nadawcom na dostosowanie się do polskiego prawa. Nowi właściciele TVN mają tę możliwość zresztą od dawna, bo prawo o ograniczeniu do maksymalnie 49% własności kapitału pozaeuropejskiego w telewizji czy radiu obowiązuje w Polsce od 2004 roku, do tej pory jednak nie uznali za stosowne traktować tego poważnie. Po wejściu w życie ustawy będą mieli 7 miesięcy na dostosowanie się do znowelizowanego prawa – blokuje ono możliwość tworzenia firm słupów, na przykład zarejestrowanych na lotnisku w Amsterdamie, służących do udawania, że zapisów ustawy o radiofonii dany podmiot przestrzega. Ale chcemy w Senacie zgłosić też poprawkę liberalizującą prawo z 2004 roku – dla nadawców ubiegających się o koncesję na nadawanie satelitarne znieść to ograniczenie 49%. To będzie dotyczyło na przykład TVN24 – będzie więc mógł otrzymać koncesję.