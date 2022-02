„Lex Kaczyński”. Bolesław Piecha przyznaje: To pierwsza taka trudna rzecz, która nam się przytrafiła

„Opozycja też się nie popisała”

Odnosząc się do wyników głosowania, Bolesław Piecha mówił o osobach "wątpiących albo bardzo sceptycznie nastawionych do wszystkich rozwiązań antycovidowych. W klubie Prawa i Sprawiedliwości jest ich troszeczkę, to prawda". – Ale popisała się też opozycja, która każde rozwiązanie dotyczące walki z pandemią na początku przyjmowała entuzjastycznie, ale jak przyszło do sprawdzam, to okazało się, że jest całkiem inaczej – dodał.