Lewica zapowiada jesienną ofensywę i zaprasza do współpracy inne partie opozycyjne

Gawkowski zapowiedział również, że Lwica będzie składać zmierzające do organiczenia liczby resortów. - Chcemy doprowadzić do tego, żebyśmy mieli mniej ministerstw, a sekretarze i podsekretarze stanu mieli rzeczywistą władzę – tłumaczył poseł, dodając, że jego ugrupowanie nie ma nic przeciwko, aby PiS „brał ich ustawy na swoją agendę”. - To jest dla nas ważne, bo to ważne dla całej Polski, dla milionów Polek i Polaków, którzy czekają na pomoc – mówił.

Gawkowski: Lewica na opozycji będzie szukała tylko przyjaciół

Krzysztof Gawkowski oświadczył również, że „Lewica na opozycji będzie szukała tylko przyjaciół”. - Bez względu na to, czy ktoś jest dzisiaj siłą parlamentarną czy pozaparlamentarną, to jest naszym sojusznikiem w odebraniu władzy PiS, jest naszym sojusznikiem w uchwalaniu i przygotowaniu dobrego prawa, bo lewicowa filozofia rządzenia, szczególnie jak jesteśmy w opozycji, to współpraca – mówił.