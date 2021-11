Lewica za ostrzejszymi sankcjami UE na reżim białoruski? Poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśnia

Trwa posiedzenie Sejmu w sprawie kryzysu migracyjnego wywołanego przez reżim Łukaszenki na granicy Polski z Białorusią. Informacje na ten temat przedstawili: premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak.

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, która kierowała się w stronę granicy Białorusi z Polską. Migranci znajdują się obecnie w okolicy przejścia granicznego Kuźnica Białostocka-Bruzgi. Z ostatnich informacji wynikało, że próbują wejść na terytorium Polski.

Poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pytana o to, czy Lewica jest za tym, aby ludzi, którzy koczują w Kuźnicy, wpuścić do Polski, nie odpowiedziała wprost. – Lewica przede wszystkim domaga się działania ze strony prezydenta. Prezydent ma narzędzia, które w takiej sytuacji odpowiednie. To przede wszystkim możliwość zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo granica polsko -białoruska to nie jest granica Prawa i Sprawiedliwości, rządu czy opozycji. To jest nasza wspólna granica, bo to jest nasze wspólne państw, ponad politycznymi i tak powinniśmy rozmawiać o sytuacji na granicy – powiedziała.