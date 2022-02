Lewica za jak najmocniejszymi sankcjami wobec Rosji. Krzysztof Gawkowski: Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska

Do tej pory sankcje wymierzone w Rosję, za agresję na Ukrainę, przyjęły: USA, UE, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Japonia. Restrykcje uderzają m.in. w niektóre rosyjskie banki, obrót obligacjami skarbowymi i majątki parlamentarzystów i oligarchów.

Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, pytany przez polskatimes.pl czy sankcje nałożone na Rosję są w tej chwili wystarczające, czy powinny być bardziej daleko idące, powiedział: „Świat reaguje dużo mocniej, w związku z atakiem rosyjskim na Ukrainę, niż w roku 2014”. – Widać wyraźnie, że podejście do pana Putina się zmieniło i że to nie jest podejście mówiące „cofnij się, a my pomyślimy, jakie sankcje nałożyć”. Restrykcje zostały już wprowadzone i jest deklaracja, że jeżeli Putin pójdzie jeszcze dalej, sankcje będą ostrzejsze – mówił.

Poseł Gawkowski podkreślił, że „z perspektywy Lewicy sankcje powinny być jak najmocniejsze”. – Im mocniej uderzymy ekonomicznie i politycznie w Putina oraz Federację Rosyjską, tym większa szansa, że nie pójdzie dalej, nie będzie pełnej agresji na Ukrainę, a w konsekwencji Kijów nie zostanie zajęty – mówił. W ocenie posła Lewicy „wiara w to, że Putin bez sankcji się zatrzyma jest zerowa”. – Musimy być gotowi na każdą ewentualność. Trzeba wspierać Ukrainę, bo bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska – wyjaśnił.