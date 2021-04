Lewica wściekła na PO za głosowanie ws. RPO. Budka: Ikonowicz zbyt kontrowersyjny

- Platforma wciąż gada o współpracy na opozycji, ale to fejk. Wraz z PiS-em zagłosowała przeciw Piotrowi Ikonowiczowi - najpopularniejszemu kandydatowi społecznemu na RPO. Lewica bez problemu poparła prof. Patyrę. Platformo! Więcej klasy, mniej hipokryzji i ściemniania – zaapelowała do posłów PO parlamentarzystka Lewicy Wanda Nowicka.

Szef partii razem Adrian Zandberg stwierdził z kolei, że „nie ma pretensji, że PO głosuje przeciw Lewicy”. - Uważacie lewicowe poglądy za dyskwalifikujące? OK, macie do tego prawo. Mam tylko prośbę: róbcie to bez hipokryzji. Bo opowiadanie przy okazji tych bzdurek o „zjednoczonej opozycji” jest niesmaczne – stwierdził w mediach społecznościowych.

PO odpowiada: Ikonowicz zbyt kontrowersyjny

Lider PO Borys Budka oświadczył, że Piotr Ikonowicz „w swoich poglądach bardzo kontrowersyjnych, nie uzyskał akceptacji zdecydowanej większości klubu, chociażby tym, w jaki sposób wypowiadał się o aneksji przez Rosję Krymu”. - To są rzeczy niedopuszczalne. Jeżeli ktoś nie rozumie podstawowych praw w prawie międzynarodowym, to nie byłby dobrym rzecznikiem. On chwalił tę aneksję Krymu. Nie widział problemu w ataku PiS na niezależny wymiar sprawiedliwości – mówił w Polskim Radiu.

Dodał, że PO była, jest i pozostanie w centrum polskiej sceny politycznej. - To, że atakują nas zarówno ci z prawa i z lewa, to tylko potwierdza tę tezę – stwierdził.