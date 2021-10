Lewica w PE: Uszczelnianie granicy z Białorusią to cios w praworządność

Przedstawiciel grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim, Martin Schirdewa, który wystąpił w głównej części debaty, podkreślił, że nie chodzi w niej tylko o kwestię prawne, ale też o ideologię: - To jest niesłychane , że nawet jedne słowo krytyczne nie padło w tej dyskusji o strefach wolnych od LGBT, gdzie prawa człowieka są deptane. To jest oburzające, jak pański rząd odmawia kobietom samostanowienia w kwestii swojego ciała, to nie jest katolickie średniowiecze, kiedy zakładano kobietom pasy cnoty.

Zdaniem niemieckiego europosła z Zielonych, faktem łamania europejskiego prawa jest też uszczelnianie granicy: Teraz pański rząd chce wybudować mur, oddzielający państwa od uchodźców, którzy przybywają z Białorusi. To stanowiłoby naruszenie, a tak naprawdę, pogrzebanie prawa międzynarodowego. Nic dziwnego, że polski Trybunał Konstytucyjny kwestionuje europejski porządek prawny.

Przedstawiciel europejskich socjalistów z Hiszpanii podkreślił z kolei, że tylko kary pieniężne dla Polski są wstanie uratować Polaków: - Należy też wprowadzić mechanizm sankcji i kar pieniężnych na rząd polski. Należy zamrozić dostęp do środków europejskich dla gmin, które ogłosiły się strefami wolnych od LBGT. W ten sposób obronimy polskich obywateli.