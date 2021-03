Lewica składa projekt ustawy o zmianie definicji gwałtu. "Zgoda jest kluczowa, zgoda potwierdza autonomię osoby"

- Ta ustawa daje nadzieję wszystkim, że zostaną wysłuchane, że nikt ich nie odeśle z kwitkiem. Nikt im nie powie, że skoro nie wierzgały nogami, nie wybiły napastnikowi zęba, to znaczy, że nie wyrażały sprzeciwu – zaznaczyła Żukowska.

Posłanka podkreśliła, że nie może być takiej sytuacji w Polsce, że „że żeby udowodnić, że jest się ofiarą zgwałcenia, to trzeba być ciężko pobitą.

- Codziennie dziesiątki kobiet w Polsce przychodzą na komisariat policji złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa- przestępstwa gwałtu. Spotykają się z murem, którego nie są w stanie przebić, zwłaszcza będąc ofiarami przemocy seksualnej, dlatego że nikt im nie wierzy, że jeżeli nie są ciężko pobite (...) to znaczy, że się nie broniły – mówiła podczas konferencji posłanka Anna Maria-Żukowska.

Projekt ustawy przygotowany proponowany przez Lewicę zmieniałby definicję gwałtu oraz minimalną granicę kary. Zgodnie z zapisami projektu gwałtem byłoby nieuzyskanie wyraźnej i świadomej zgody na kontakt seksualny. Minimalna kara za popełnienie czynu zostałaby podwyższona z dwóch do trzech lat.

O projekt ustawy została zapytana także posłanka Marcelina Zawisza podczas wywiadu w Radiu ZET. - Sądy orzekają w sposób, który naszym zdaniem jest skandaliczny. Mamy przykład zgwałconej 14-latki, która broniła się, mówiła, że nie chce, nie zgadza się, ale sąd uznał, że do gwałtu nie doszło, bo nie dokonywała fizycznego gestu odpychania – mówiła.

- Zgoda jest kluczowa, zgoda potwierdza autonomię osoby – podkreśliła posłanka Anita Kucharska-Dziedzic. - Chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że zgwałcenie nie jest występkiem, tylko jest zbrodnią. To są ogromne konsekwencje dla osoby, która doświadcza zgwałcenia, ogromne konsekwencje psychiczne, uraz na wiele lat – dodała.

Obecnie obowiązuje między innymi art. 197 Kodeksu karnego, który stanowi, że "kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12".

Posłanka dodała, że jeśli chce się wspierać kobiety, to „nie wyobraża sobie”, żeby posłowie w Sejmie podczas głosowania nad projektem go nie poparli.

Zawisza także oceniła, że polskie prawo staje po stronie oprawcy, a nie ofiary. - Mieliśmy też niedawno wyrok, który bardzo mnie oburzył. Dwóch mężczyzn najpierw do nieprzytomności pobiło kobietę a potem ją zgwałcili. Ona już nigdy nie będzie w stanie funkcjonować normalnie, jest w tak ciężkim stanie fizycznym. A sąd orzekł, że nie doszło do gwałtu tylko do wykorzystania. Wykorzystano bezradność – przekazała podczas wywiadu.