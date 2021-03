Lewica przedstawiła swojego kandydata na RPO. Jest nim Piotr Ikonowicz. "Ten Urząd nie powinien być narzędziem w walce politycznej"

Kandydatem Lewicy na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich jest Piotr Ikonowicz. - Moją największą nadzieją i gorącym oczekiwaniem jest to, że gdybym osiągnął ten cel, który sobie dzisiaj postawiliśmy, jest to, żeby miliony ludzi krzywdzonych w Polsce przez system, przez złe przepisy, przez niegodziwych ludzi, żeby oni przestali być niewidzialni- mówił Ikonowicz.

- Mam nadzieję, że ten urząd będzie przedłużeniem organizacji społecznych, które walczą z krzywdą ludzką a organizacje społeczne będą przedłużeniem tego urzędu- mówił Ikonowicz.

- Zadanie jest takie, by dostrzeżeni zostali inni ludzie. By w tym gmachu zaczęto mówić o tych ludziach. By zaczęto mówić o ważnych sprawach społecznych, a nie tylko było miejscem napięć politycznych - mówił kandydat Lewicy.