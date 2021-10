Lewica przeciwko budowie zapory na granicy. Krzysztof Gawkowski: Mur na granicy w żadnym państwie na świecie się nie sprawdził

– Klub Lewicy nie poprze tego projektu ustawy i składa wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu – powiedział w środę Paweł Krutul (Lewica) w wystąpieniu klubowym na temat projektu ustawy o budowie zabezpieczenia na granicy z Białorusią.

Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy pytany przez polskatimes.pl o to, dlaczego Lewica jest przeciwna wybudowaniu zapory na granicy z Białorusią powiedział, że „zapora na granicy to dzisiaj element, próba doprowadzenia do sytuacji, w której będziemy mieli zaostrzenie sporu, a nie rozwiązanie problemu”.

– Mur na granicy w żadnym państwie na świecie się nie sprawdził. Mury zazwyczaj były tylko w deklaracjach, a na koniec nie przynosiły pożądanego efektu. Jeżeli chcemy doprowadzić do tego, żeby uchodźcy z Iraku, Iranu, Afganistanu, czy innych państw nie przyjeżdżali do nas, to trzeba inwestować tam pieniądze na miejscu, przesyłać środki pomocowe i zrobić wszystko, żeby ludzie nie chcieli przyjeżdżać do Europy. Żaden mur nie zabezpieczy nas przed tym, że ludzie nie będą przyjeżdżać. Będą chcieli go przeskoczyć, będą chcieli go pokonać. Problem z murem jest taki, jak w USA – Donald Trump proponował, że będzie wielki mur na granicy z Meksykiem, że nie będzie ludzi, którzy będą chcieli przekroczyć granicę. Okazuje się, że ludzi jest więcej, a na mur stracono miliardy dolarów – powiedział poseł.