Lewica pisze do papieża Franciszka ws. księdza Dymera

Pan Zbigniew żyje, ale wypisano mu akt zgonu. Teraz nawet nie może legalnie podjąć pracy. Sprawą zajmie się Rzecznik Praw Pacjenta?

Rodzina Zbigniewa Alencynowicza otrzymała informację, że mężczyzna zmarł. Według przekazanej relacji, wcześniej miał trafić do jednego z krakowskich szpitali, gdzie miał być bezskutecznie reanimowany. Później okazało się, że zwłoki należą jednak do kogoś innego. Jednak to panu Zbigniewowi wypisano akt zgonu. Teraz mężczyzna czeka, aż w dokumentach zostanie przywrócony do życia. Na razie nie może nawet legalnie podjąć pracy. Sprawą zainteresowaliśmy Rzecznika Praw Pacjenta. Jeśli pan Zbigniew się do niego zgłosi, ten obiecał niezwłoczne podjęcie działań.