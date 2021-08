Lewica domaga się jasnej deklaracji Jarosława Kaczyńskiego ws. antyszczepiokowców

Przypomniała mi.in., że pod koniec lipca w Grodzisku Mazowieckim antyszczepionkowcy próbowali wtargnąć do punktu szczepień, w Zamościu nieznany sprawca dokonał podpalenia takiego punktu, a w Aleksandrowie Łódzkim przeciwnicy szczepień wtargnęli do Domu Dziecka. - Słyszymy o przypadkach ataków na miejsca, które ratują zdrowie i życie oraz o braku reakcji policji czy innych służb. Brakuje wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego, którego dom - według doniesień medialnych - każdego dnia chroni około czterdziestu policjantów. Człowieka, który jesienią podczas legalnych protestów kobiet wygłosił orędzie, w którym apelował do ochrony kościołów przed pokojowo protestującymi kobietami. Mówił wtedy o tym, że ta ochrona jest potrzebna za wszelką cenę. Dziś nie słyszymy takiego orędzia, dziś nie słyszymy informacji ze strony wicepremiera do spraw bezpieczeństwa na temat zagrożenia, które jest radykalnie większe niż legalne zgromadzenia – mówiła.