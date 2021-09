Lewica chce wycofywania stanu wyjątkowego. W poniedziałek posiedzenie Sejmu

Na piątkowej konferencji prasowej były szef MON Tomasz Siemoniak stwierdził, że przepisy zawarte w rozporządzeniu to „działalność propagandowa”. - Bez dialogu z opozycją, bez przekazania informacji choćby w formie niejawnej o sytuacji, nie ma powodów do poparcia wniosku – mówił w imieniu Koalicji Obywatelskiej.

Obecny na konferencji były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił z kolei, że środki podjęte przez rząd są nieadekwatne do zagrożeń. Zdaniem europosła „dziennikarze powinni móc informować opinię publiczną o tym, co dzieje się na polskiej granicy”. - Panie prezydencie, prezydentura to nie jest tylko dmuchanie krabów i kibicowanie. To poważna sprawa. To, że pan zamknie oczy, nie rozwiąże problemu – zwrócił się do Andrzeja Dudy.

Rząd broni swojej decyzji

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany był w piątek na antenie Polsat News, czy może „dać gwarancję”, iż przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego wszystkie zwykłe środki zostały wykorzystane do maksimum. - Gdybyśmy stanu wyjątkowego nie wprowadzili i okazałoby się, że grupy migrantów, ok. 10 tys. osób przedzierają się przez granicę, to wtedy pan zadawałby pytanie dlaczego tego nie wprowadzono. Uznaliśmy, że te środki są niewystarczające - odparł rzecznik rządu.