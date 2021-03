Lewica chce, aby członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa składali oświadczenia majątkowe

- Dlaczego jest tak, że wójt Pcimia czy poseł musi przedstawić swoje oświadczenie majątkowe, a osoba zasiadająca w spółce z udziałem Skarbu Państwa nie musi tego robić. Jak to jest, że prezes Orlenu od kilku lat nie ujawnia źródeł swojego majątku- pytała Maciejewska. - Chcemy to zmienić, chcemy, żeby przynajmniej niewielka część tej patologii została zniwelowana- tłumaczyła.

Z kolei posłanka Anita Kucharska- Dziedzic przyznała, że "takich prezesów Obajtków jest wielu i takich seriali kryminalnych można by nakręcić wiele". Jak tłumaczyła, "jedyną instytucją do której możemy się odwołać, która jeszcze sprawuje kontrolę nad tym co się dzieje, chociaż może to złudna kontrola, to są obywatele, to jest społeczeństwo".

- Państwo powinno być jawne, państwo powinno być transparentne. Nie powstrzymamy degrengolady państwa, jeżeli państwo nie będzie jawne- tłumaczyła. - Dlatego przedstawiamy i składamy ustawę o zmianie ustawy o zasadzie zarządzania mieniem państwowym- dodała.

- Dzisiaj składamy "Lewicową ustawę" w której chcemy, by członkowie organów zarządzających i członkowie organów nadzorczych spółek, w których udział Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, byli zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym i by te oświadczenia były jawne- wyjaśniła Kucharska- Dziedzic.