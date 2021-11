Lewica apeluje do prezydenta. Żądają zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Duża grupa migrantów z terenu Białorusi, pilnowana przez uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb, znajduje się obecnie przy przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej. Polskie służby ostrzegają przed, największą do tej pory, próbą siłowego przekroczenia granicy.

W związku z wydarzeniami na granicy lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o natychmiastowe zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

– Panie prezydencie to jest wspólna granica, wspólne państwo, to jest nasz wspólny problem i nie może tak być, że pan w tej chwili będzie konsultował tylko i wyłącznie z PiS-em wszystkie swoje działania. Jeżeli pan to zrobi, będzie pan działał, naszym zdaniem, mówiąc bardzo delikatnie, nierozsądnie. Wszyscy w momencie zagrożenia granic powinni podjąć rozmowę z tej sprawie– mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Prosimy o natychmiastowe zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego – dodał.