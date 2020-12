Lewandowskiemu mogła przejść koło nosa kolejna nagroda. Do akcji wkroczył Rummenigge

Galę miała storpedować pandemia COVID-19. Dlatego z wręczenia Złotej Piłki wycofali się szefowie France Football. FIFA nie zdecydowała się jednak na taki ruch i rozda nagrody dla najlepszych piłkarzy w 2020 roku. Ponoć to duża zasługa Karla-Heinze'a-Rummenigge, który miał spory wpływ na prezydenta światowej federacji Gianniego Infantino.

- Uważam, że to dobrze, że FIFA przeprowadzi głosowanie, a nie byliśmy tego pewni. Wiele razy rozmawiałem z prezydentem FIFA i powiedziałem mu, że głosowanie odbywa się co roku, a w ostatnich dwunastu miesiącach graliśmy w piłkę. To chyba jasne. Przecież najważniejsze rozgrywki w Europie zostały rozegrane - mówi szef Bayernu w rozmowie z serwisem bundesliga.com.

Robert Lewandowski ma za sobą wspaniały rok. Z Bayernem wygrał wszystko na krajowym podwórku, w końcu sięgnął po upragnioną Ligę Mistrzów. Doceniają to kibice na całym świecie, doceniła to również UEFA, przyznając mu nagrodę najlepszego piłkarza roku 2019/2020.