Lewandowski w szczytowej formie? Transfer tuż tuż

Sylwia Dabrowa

W poniedziałek wieczorem Robert Lewandowski przyleciał do Monachium by we wtorek przejść badania medyczne i wziąć udział w pierwszych zajęciach po powrocie z wakacji. Wizyta w centrum treningowym Bayernu skończyła się jednak tylko na tym pierwszym, gdyż testy skończyły się później niż zaczęły się zajęcia. Polak brał w nich udział wraz z Manuelem Neuerem, Thomasem Mullerem czy Leroyem Sane. Wideo z oficjalnej strony klubu poniżej: