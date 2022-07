Lewandowski w Barcelonie do końca tygodnia? Bayern nic nie wspomina o Polaku Filip Bares

Sylwia Dabrowa

W poniedziałek wieczorem Robert Lewandowski przyleciał do Monachium by we wtorek przejść badania medyczne i wziąć udział w pierwszych zajęciach po powrocie z wakacji. Wizyta w centrum treningowym Bayernu skończyła się jednak tylko na tym pierwszym. W obliczu kolejnej oferty FC Barcelony wszystko wskazuje na to, że klub już pożegnał się z Polakiem.