Lewandowski trenował dziś z Bayernem. Ostatnia oferta Barcelony?

Lewandowski przyleciał do Monachium w poniedziałek wieczorem. We wtorek Polak przeszedł wraz z Manuelem Neuerem, Thomasem Mullerem i Leroyem Sane testy medyczne, przez które nie mógł wziąć udziału w treningu. Niemieckie media spekulowały czy kapitan reprezentacji Polski w ogóle będzie trenował i czy przypadkiem nie będzie strajkował starając się wymusić transfer do FC Barcelony.

- We wtorek był bardzo profesjonalny. Jego poziom sprawności był topowy. Oczekuje się od niego, że pojawi się na treningu zespołu w środowy poranek. Rozwiązanie sprawy z Barceloną musi zostać znalezione do soboty z powodu oficjalnej prezentacji drużyny - napisał Florian Plettenberg ze "Sky Sports".