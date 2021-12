Lewandowski: Sytuacja nie jest komfortowa, ale będziemy walczyć w barażach

- Czekają nas trudne spotkania. Sytuacja nie jest komfortowa, ale będziemy walczyć. Musimy myśleć pozytywnie. Chcemy i jesteśmy w stanie awansować na mundial. To ważne nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich kibiców reprezentacji - powiedział kapitan reprezentacji zapytany o mecze barażowe do mistrzostw świata w Katarze. Czy mówiąc o nie komfortowej sytuacji Lewemu chodziło o zamieszanie z Paulo Sousą?

Snajper odniósł się też do swoich planów na przyszłość i chęci transferu. - Jeśli któregoś dnia wstanę i będę czuł zmęczenie, być może będzie do pierwszy krok do zakończania kariery. Ale nie myśle o tym co będzie potem. Jestem skoncentrowany na najbliższych meczach i obecnym sezonie. Plotki transferowe nie są niczym nowym, ale ja skupiam się na swoich rzeczach - boisku, treningach. Od lat nie czytam gazet, to nie pomaga - przyznał piłkarz.

Lewandowski na gali Globe Soccer Awards pojawił się z rodziną i przyjaciółmi. Polak został nominowany do nagrody dla najlepszego piłkarza świata, a także piłkarza roku według kibiców z TikToka.