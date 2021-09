Lewandowski między Messim a Ronaldo - FIFA ceni polskiego snajpera

Po raz 10. w swojej karierze Leo Messi został uznany za najlepszego piłkarza świata według serii gier FIFA. Pierwszy raz Argentyńczykowi udało się to w 2011 roku, gdy okazał się lepszy od Ikera Casillasa. W międzyczasie Cristiano Ronaldo dokonał tego samego tylko trzykrotnie - raz zajęli ex aequo 1. miejsce. W tym roku Messi dostał od twórców gry notę 93, czyli taką samą, jak w zeszłym. On i Ronaldo są jedynymi piłkarzami, którzy na starcie którejkolwiek edycji gry mogli pochwalić się tak wysoką oceną, jak również notą 94 (tylko Legendy i Ikony miały wyższe).

W tym roku Messi i Ronaldo nie są już pierwszą dwójką na liście. Między odwiecznych rywali wskoczył Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski otrzymał ocenę 92 - o jeden większą od Portugalczyka.