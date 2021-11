Lewandowski ma nowego rywala, Barcelona w najgorszej sytuacji od 20 lat

We wtorek Robert Lewandowski skradł większość czołówek w światowych mediach, strzelając przepięknego gola z przewrotki, w wygranym przez Bayern meczu z Dynamem Kijów 2:1. Dla Polaka był to gol numer 82. w Lidze Mistrzów i dziewiąty w tegorocznej edycji w zaledwie pięciu meczach. Łącznie kapitan Biało-Czerwonych ma już 25 trafień w 19 spotkaniach w tym sezonie, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w Europie - drugi Mohamed Salah ma „tylko” 17 bramek. Co więcej, „Lewy” został pierwszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, któremu dwukrotnie udało się trafić do siatki w dziewięciu meczach z rzędu. Obecna seria rozpoczęła się w minionym sezonie w fazie grupowej przeciwko Salzburgowi i trwa do dzisiaj. Poprzednia objęła większość sezonu 2019/20 i Polak dopiero w finale (1:0 z PSG) został zatrzymany.

Świetna strzelecka dyspozycja Lewandowskiego nie daje mu jednak przewagi nad rywalami w LM. Napastnik Ajaksu Amsterdam Sebastian Haller jest prawdziwą sensacją tegorocznej edycji; również ma dziewięć bramek na koncie. W środę Francuz odwrócił losy meczu z Besiktasem, strzelając dwa gole, dzięki którym Ajax wygrał 2:1. Prawdziwy popis dał jednak we wrześniowym starciu ze Sportingiem, gdy czterokrotnie pokonał byłego bramkarza Realu Madryt Adana. Przypomnijmy, że Haller trafił do stolicy Holandii po nieudanej przygodzie w West Hamie, gdzie na przestrzeni dwóch sezonów strzelił tylko 10 goli w 48 meczach. Pytanie brzmi, czy 27-latek przełamał się na dobre czy będzie drugim wcieleniem Buraka Yilmaza, który 8 ze swoich 14 bramek w LM strzelił w sezonie 2012/2013.