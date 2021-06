"Lewandowski ma na stole kilka ofert z największych klubów"

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskiej gazety AS Robert Lewandowski jest zainteresowany zmianą drużyny latem, wraca więc temat jego transferu do Realu Madryt. Magazyn powołuje się na źródło bliskie polskiemu napastnikowi, zdaniem którego RL9 będzie chciał poszukać nowych wyzwań w nadchodzącym sezonie, a jego przenosiny do wymarzonego klubu byłyby możliwe.

Nowy trener Los Blancos Carlo Ancelotti widzi Polaka w swoim zespole, ale ma też alternatywy. Na Santiago Bernabeu może trafić Erling Haaland, ale ten zakup byłby zdecydowanie droższy dla wicemistrza Hiszpanii. 32-letni Lewandowski, któremu kontrakt z Bayernem kończy się w 2023 roku, to finansowo bardziej opłacalna opcja.

Real Madryt nie jest jednak jednym klubem zainteresowanym kapitanem Biało-Czerwonych. Bardzo realna jest ponoć propozycja z Paris Saint-Germain, gdzie dużymi transferami klub stara się zachęcić Kyliana Mpappe do pozostania w stolicy Francji. Nowej "9" szuka też świeżo upieczony mistrz Europy - Chelsea.