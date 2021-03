"Lewandowski jest gorszy od Kane'a" - a to Anglik musi brać przykład z Polaka

To miał być wielki pojedynek dwóch napastników. Angielski „Mirror” mecz eliminacji do Mistrzostw świata pomiędzy Polską, a Anglią przedstawiał jako starcie Roberta Lewandowskiego z Harrym Kane’m, do którego w rezultacie nie dojdzie. Niestety, kapitan Biało-Czerwonych nie zagra w środę z powodu kontuzji, co dziennik „Daily Mail” określa wielkim ułatwieniem dla Synów Albionu.

Wyspiarze to z pewnością nie jest zespół uzależniony od jednego zawodnika, a na każdej pozycji możemy szukać tam gwiazd grających na co dzień w europejskich gigantach. Ostatnio na ustach wszystkich jest jednak Harry Kane, który od dłuższego czasu prezentuje wybitną formę, lecz często specjaliści zapominają o nim wymieniając najlepszych piłkarzy świata. Czemu tak się dzieje? Piłkarz Tottenhamu we wszystkich 47 meczach dla klubu i kraju w tym sezonie strzelił 28 goli i zanotował 17 asyst, co na pierwszy rzut oka wydaje się być wynikiem wybitnym. Jeśli jednak porównamy to do 47 trafień i 10 asyst w 42 meczach Lewandowskiego, to nawet takie osiągnięcia Kane’a bledną.