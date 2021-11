Lewandowski jak Leonardo Di Caprio. Światowe media grzmią, nikt nie kryje oburzenia wynikami plebiscytu o Złotą Piłką fb

"Robert Lewandowski i Złota Piłka to lepsza telenowela niż Leonardo Di Caprio i Oscary" - było ulubionym tekstem poniedziałkowego wieczoru na Twitterze. Polak nie wygrał Złotej Piłki, ale nie tylko my jesteśmy zdziwieni. Cały świat się zastanawia, jak to się stało, że najlepszy piłkarz świata ostatnich dwóch lat nie został ukoronowany.