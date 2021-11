Lewandowski goni rekord Ronaldo, Borussia goni Bayern

W weekend lider tabeli ma stosunkowo łatwe zadanie. Bayern Monachium w sobotę o godzinie 18.30 zagra z Arminią Bielefeld, która zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Piłkarze Franka Kramera wygrali w tym sezonie tylko raz, więc trudno spodziewać się, że będą w stanie zaskoczyć mistrza kraju na jego terenie. Szczególnie, że Robert Lewandowski nie przestaje strzelać.

Polak ma w tym roku kalendarzowym już 64 bramki i goni rekord Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w swoim najlepszym sezonie w życiu zanotował 69 trafień, więc Polak ma duże szanse pobić ten wynik. W dwóch ostatnich meczach z Arminią RL9 trafiał, więc i teraz pewnie znajdzie drogę do siatki.

W sobotę przed meczem lidera warto zwrócić uwagę na hit kolejki – Borussia Dortmund kontra Wolfsburg. BVB w ubiegłym tygodniu odrobiła trzy punkty do Bawarczyków, ale w tygodniu bardzo słabo zaprezentowała się w Lidze Mistrzów. Wilki co prawda też uległy Sevilli, ale zrobią wszystko, by odrabiać punkty i wrócić do strefy Chamipons League w tabeli.