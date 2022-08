Lewandowski coraz niżej, pierwszy raz w karierze stracił na wartości

To nie był rok Roberta Lewandowskiego. Choć Polak plasuje się w trójce najlepszych strzelców 2018 roku z 46 golami w 56 meczach, to i tak można powiedzieć, że "Lewy" rozczarował. Wiosną miał przecież sięgnąć po upragnione zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Nie pomógł mu również mundial, do którego podobnie jak cała nasza reprezentacja po prostu nie był przygotowany. Wszystko miało doprowadzić do wymarzonego Realu Madryt, lecz jego słabsza postawa, wiek i wizja przyszłości sprawiła, że sprawa ucichła.

Tylko cud może sprawić, że kapitan reprezentacji Polski zostanie najlepszym strzelcem 2018 roku. Przed ostatnią kolejką Bundesligi piłkarz Bayernu Monachium traci do Leo Messiego aż cztery bramki (Bayern zagra z na wyjeździe z Eintrachtem Fraknfurt). Argentyńczyk z Barcelony podobnie jak nasz reprezentant rozegra w tym roku jeszcze jeden mecz. W ostatnim meczu z Levante ustrzelił hat-tricka i prawdopodobnie przypieczętował swoje zwycięstwo w tej klasyfikacji.