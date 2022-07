Lewandowski bez rodziny w Monachium. Byli adresatami pogróżek fb

Sylwia Dabrowa

W poniedziałek wieczorem Robert Lewandowski wylądował w Monachium by we wtorek rano stawić się na treningu Bayernu. Kapitan reprezentacji Polski przyjechał do Niemiec sam - bez rodziny, która miała nawet dostawać pogróżki.