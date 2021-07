Leszek Miller: Został wykonany pierwszy krok na drodze do Polexitu, czyli wyjścia z Unii Europejskiej

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z polską konstytucją. Co to orzeczenie w praktyce oznacza?

Oznacza, że Polska wychodzi z przestrzeni prawnej Unii Europejskiej, bowiem odmawia przestrzegania prawa europejskiego i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jako jedyny jest upoważniony do interpretowania prawa europejskiego. To oznacza, że został wykonany pierwszy krok na drodze do Polexitu, czyli wyjścia z Unii Europejskiej.

No właśnie, niektórzy komentatorzy podnoszą, że mówienie o Polexicie jest przesadą. Pan tak nie uważa?

Jest to całkowicie uprawnione stwierdzenie. Nie może być tak, żeby kraj członkowski Unii Europejskiej nie uznawał prawa europejskiego. To jest oczywiste.

Pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ma w sierpniu zdecydować, czy prawo unijne jest nadrzędne wobec polskiej konstytucji. Jakiego orzeczenia się pan spodziewa?

Takiego jak poprzednie, to znaczy takiego, jakiego sobie życzą władze Rzeczpospolitej. Więc to orzeczenie Trybunału nie będzie miało większego znaczenia, bo to, co się stało w środę jest rzucającym się w oczy pragnieniem opuszczenia Unii Europejskiej. Na razie opuszczenia przestrzeni prawnej, a potem przyjdą pewnie kolejne kroki.